Urodziny kompozytora „Smoke on the Water”

Przeszedłby do historii nawet, gdyby skomponował nieśmiertelny riff „Smoke on the Water”. A przecież skomponował też „Child in Time”, „Black Night”, „Speed King”, „Lazy” i wiele innych przebojów Deep Purple.



Jemu zawdzięczamy też pierwszą ważną koncertową płytę „Made In Japan”, od której zaczęła się kariera płyt „live”.



Mając trudny charakter, ciągle szukał nowych wyzwań. Po odejściu z Deep Purple założył Rainbow, odkrywając dla świata wokalistę Jamesa Ronnie Dio.





Poniżej dalsza część artykułu