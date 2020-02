Halka, matka Jokera

„Halka” przeniesiona w spektaklu warszawskiej Opery Narodowej do zakopiańskiego Hotelu Kasprowy czasów Edwarda Gierka nabrała nowego impetu bez utraty muzycznej integralności, co jest też zasługą kreacji aktorskiej i wokalnej Piotra Beczały. Podczas uwertury Mariusz Treliński wyreżyserował retrospekcję niczym w kinie, która wprowadza aurę psychologicznego thrillera. Świetnie działa design, kostiumy i moda oraz obyczajowość ery disco, pokazana poprzez sceny weselne na dancingu.

Problem w tym, że Wolski, będąc świetnym dramaturgiem, nie był poetą klasy Mickiewicza i Słowackiego. Jego ckliwo-folklorystyczy język oraz obrazowanie, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy, obniża rangę tego, co wymyślił. Libretto poza frazami pięknymi, zakorzenionymi w polszczyźnie, jak „Szumią jodły na gór szczycie”, jest nierówne: to często nie najlepsza literatura, niejasna dla młodej widowni, budząca mimowolny śmiech. Z tego powodu Polacy utracili kontakt z wizjami Ignacego Józefa Kraszewskiego.

Teatr radzi sobie z takimi problemami, tłumacząc to, co uwięzione w anachronicznej formie, na współczesne. Nikt nie podważy kompetencji Szekspira, Moliera, Racine’a, którzy brali stare historie na warsztat i tworzyli z nich arcydzieła. To samo uczynił z „Hamletem” Wyspiański.

Prawo wyboru

Są przykłady nie do podważenia. Dla poznańskiego Festiwalu Malta noblista J.M. Coetzee przygotował do muzyki Nicholasa Lensa rewelacyjne libretto oparte na powieści „Slow Man”. Małgorzata Sikorska-Miszczuk stworzyła wybitne libretto na podstawie „Czarodziejskiej góry” Tomasza Manna do muzyki Pawła Mykietyna i reżyserii Andrzeja Chyry. Rejestracji tego dzieła domagał się od TVP Krzysztof Penderecki. Sam napisał „Czarną maskę” do sztuki noblisty Gerharta Hauptmanna.