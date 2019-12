"All I want for Christmas is you" numerem jeden po 25 latach

Utwór "All I want for Christmas is you" amerykańskiej piosenkarki Mariah Carey po 25 latach od ukazania się po raz pierwszy zajął pierwsze miejsce na liście przebojów magazynu "Billboard".

Piosenka "All I want for Christmas is you" ukazała się w 1994 r. nie jako singiel, lecz na minialbumie (EP) "Merry Christmas", w związku z czym według ówczesnych reguł "Billboardu" nie mogła konkurować o miano najbardziej popularnej na amerykańskiej liście przebojów "Hot 100". Poniżej dalsza część artykułu

Po zmianie zasad w roku 2000 utwór Mariah Carey znalazł się na liście "Billboardu", a w ostatnich latach zbliżał się do pierwszego miejsca - dwa lata temu doszedł do 10. miejsca, przed rokiem był notowany na 3. pozycji.

Teraz świąteczny szlagier piosenkarki zajął pierwsze miejsce w notowaniu sporządzanym na podstawie danych z serwisów streamingowych, stacji radiowych i sklepów. Jak podał "Billboard", "All I want for Christmas is you" w wersji cyfrowej w ostatnim tygodniu kupiono 27 tys. razy, odtworzono 45 mln za pośrednictwem serwisów streamingowych i 34 mln razy w stacjach radiowych. "Udało nam się" - skomentowała artystka na Twitterze. To jej 19. pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów w historii. Lepszym wynikiem pochwalić się mogą tylko The Beatles (20).

We did it ?????????? https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) 16 grudnia 2019