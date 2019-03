Cieszanów w klimacie vintage. Zostały ogłoszone pierwsze zespoły

Zbli瘸 si 10. edycja Cieszan闚 Rock Festiwal. Organizatorzy zapowiadaj muzyczn podr騜 do przesz這ci w klimacie dawnych festiwali.

Rok 2019 to bardzo wa積a data dla idei festiwalowej zabawy. W tym roku swoje 50-lecie obchodzi ameryka雟ki Woodstock, legenda i wci嘀 篡wy symbol jednocz鉍ej si造 muzyki. 15-17 sierpnia 2019 roku okr鉚造 jubileusz wi皻uje r闚nie Cieszan闚 Rock Festiwal, jedna z najwi瘯szych imprez rockowych w kraju. Program dziesi靖ej edycji CRF to uk這n w stron idei zapocz靖kowanej przez ameryka雟kiego poprzednika oraz wielkie muzyczne wi皻o przygotowane z myl o najwierniejszych fanach podkarpackiej imprezy.

Organizatorzy zapraszaj na koncertowy cykl The Best of CRF, festiwalowe atrakcje w klimacie dawnych festiwali oraz wakacyjny wypoczynek nad k雷ieliskiem W璠rowiec. Na scenie nie zabraknie r闚nie muzycznych nowoci i zagranicznych goci. W kwietniu startuje sprzeda pierwszej puli bilet闚.

Najlepsi z najlepszych

Pid瘸ma Porno, Lao Che, Dezerter, Luxtorpeda, ㄊdka Grubasa, Koniec wiata, Cyrk Deriglasoff, Ha鎟a!, Inkwizycja to pierwsze og這szone gwiazdy 10. jubileuszowej Cieszan闚 Rock Festiwal!

Dowodzona przez Krzysztofa Graba瘸 Grabowskiego Pid瘸ma Porno to weterani koncert闚 na CRF.Oto jak Graba zapami皻a sw鎩 pierwszy koncert na CRF:-Cieszan闚 Rock Festiwal ma ju 10 lat! To nie do pomylenia. Nigdy bym nie przypuszcza, 瞠 ta impreza mo瞠 si tak rozwin寞. Pami皻am, 瞠 pierwszy raz zawitalimy tu graj鉍 na Festiwalu powi璚onemu Tadeuszowi Nalepie... Potem zmienili si organizatorzy i senna impreza, powoli, zacz窸a nabiera rozp璠u. Jeden z kolejnych festiwali sp璠zilimy w namiocie z oszcz璠nym owietleniem chroni鉍 si przed ulew. Zapami皻a貫m olbrzymi ciemno wok馧 nas, do逝j鉍e to by這... poniewa nie znosz ciemnoci. Kiedy przy Festiwalu pojawi si Artur Tylmanowski, impreza nabra豉 zupe軟ie innego wymiaru medialnego. Mo積a by這 us造sze o niej nie tylko na Podkarpaciu, ale w Szczecinie, w Warszawie czy w Poznaniu. Przez te ostatnie lata gralimy tu cz瘰to raz jako Strachy, raz jako Pid瘸ma, wi璚 kiedy podczas ostatnich dw鏂h edycji zabrak這 nas w line upie, czu貫m w sercu dziwn pustk. Brakowa這 mi tych kilku sierpniowych dni w Cieszanowie. Tam chce si wraca...

Na jubileuszowej edycji nie zabraknie r闚nie Lao Che. Po pami皻nym koncercie na CRF 2014, zesp馧 ma wielk ochot ponownie zagra w malowniczej scenerii festiwalowego k雷ieliska. Z tej specjalnej okazji swoimi refleksami na temat CRF podzieli si Hubert Spi皻y Dobaczewski, wokalista i lider Lao Che-Kiedy gralimy w Cieszanowie 5 lat temu bylimy bardzo mi這 zaskoczeni organizacj i klimatem Festiwalu. Gralimy wtedy wyj靖kowo materia z p造ty "Powstanie Warszawskie" i by to jeden z lepszych koncert闚 z tym materia貫m jaki w og鏊e zagralimy. Ludzie bardzo 篡wio這wo reagowali. Teraz mamy apetyt na kolejny udany koncert. Jestemy w innym miejscu z nasz muzyk, wi璚 jestemy ciekawi jak to b璠zie w tym roku.

Na festiwal wraca r闚nie legendarny, punkowy Dezerter. Po 5-letniej przerwie fonograficznej zesp馧 wyda EP-k o wymownym tytule Nienawi 100%. W trakcie koncertu us造szymy r闚nie najwi瘯sze hity Dezertera takie jak m.in. Spytaj milicjanta, Nie ma zagro瞠nia, Prawo do bycia idiot, Ile procent duszy?.Tak sw鎩 pierwszy koncert wspomina Krzysztof Grabowski, perkusista zespo逝 Dezerter-Kiedy pierwszy raz jechalimy do Cieszanowa, by rok 2011, mielimy wra瞠nie, 瞠 to koniec wiata. Po wjechaniu do miasteczka nic nie wskazywa這 na to, 瞠 to b璠zie du篡 festiwal. Jedynie grupki mi這nik闚 muzyki ci鉚n窸y sennie w tym samym kierunku co my. Scena okaza豉 si by usytuowana w przepi瘯nym miejscu, tu obok ma貫go jeziorka. Te urocze okolicznoci sprawi造, 瞠 polubilimy ten festiwal od pierwszego wejrzenia. Potem by這 ju tylko lepiej. W tym roku zagramy w Cieszanowie trzeci raz.

W programie CRF 2019 pojawi si r闚nie Luxtorpeda (zesp馧 wpisa si w histori festiwalu za spraw teledysku do piosenki J.U.Z.U.T.N.U.K.U, kt鏎y powsta podczas CRF 2014), ㄊdka Grubasa, autorzy najlepszego wyst瘼u na zesz這rocznej Scenie Alternatywnej CRF oraz znany nie tylko bywalcom CRF Koniec wiata, kt鏎ego wokalista, gitarzysta i lider Jacek St瘰zewski powiedzia o CRF:Mamy nadziej, 瞠 Cieszan闚 Rock Festiwal b璠zie trwa i rozwija si przez kolejne lata. Urocze miejsce, klimat, fantastyczna publiczno i zawodowa organizacja to wszystko czyni ten Festiwal naprawd wyj靖kowym. To b璠zie naprawd dobry sierpie w tym roku, fajnie, 瞠 Koniec wiata zagra tam ponownie! Do zobaczenia w Cieszanowie!

Nowoci

Nie zabraknie r闚nie koncertowych nowoci. Po raz pierwszy wyst雷i tutaj Zbuntowana Orkiestra Podw鏎kowa - Ha鎟a!, graj鉍y wodewil punk Cyrk Deriglasoff oraz wi皻uj鉍a w tym roku 30-lecie punkowo metalowa Inkwizycja.

W kwietniu poznamy kolejne zespo造 CRF 2019.

Cieszan闚 Rock Festiwal

15-17 sierpnia 2019, K雷ielisko W璠rowiec, Cieszan闚

Promocyjna pula karnet闚 dost瘼na w terminie 2-15 kwietnia 2019:

Karnet trzydniowy (obejmuje koncerty 15.08 (Scena Alternatywna) oraz 16-17.08 (Scena G堯wna) 100 z

Pole namiotowe - 40 z (sta豉 cena)