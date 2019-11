Sąd: znieważyli policjantów z drogówki, odpracują to społecznie

Chcieli pouczyć

Wyrok dotyczy zdarzenia, do którego doszło 7 maja 2017 roku, około godz. 16.50. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie jechali ulicą Okulickiego. To droga krajowa, dwujezdniowa, przedzielona pasem zieleni, każda z jezdni posiada po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Na poboczu stała para ludzi z dwójką małych dzieci. Gdy policjanci przejechali, kobieta i mężczyzna razem z dziećmi przebiegli na drugą stronę jezdni w niedozwolonym miejscu. Funkcjonariusze podjechali na osiedle za pieszymi, by tam ich wylegitymować i pouczyć lub ukarać mandatem. Wtedy doszło do awantury zakończonej przewiezieniem kobiety i mężczyzny na policję.