Kamery na mundurach funkcjonariuszy policji studzą agresję i chęć korupcji

Co się dzieje, kiedy do awarii sprzętu jednak dojdzie?

Jak działa kamera osobista?

Urządzenie przekazuje obraz oraz dźwięk w systemie szyfrowania. Już od chwili rejestracji zdarzenia kamera identyfikuje policjanta oraz ustala czas i datę interwencji. Funkcjonariusz nie ma możliwości jakiejkolwiek ingerencji w zarejestrowane nagranie. Po zakończeniu służby policjant wstawia kamerę do stacji dokującej. Ta archiwizuje zarejestrowane dane. Kamery przymocowane są do mundurów za pomocą bardzo silnych magnesów, co praktycznie uniemożliwia ich utratę w trakcie interwencji. Przed podjęciem interwencji policjanci informują, że będzie nagrywana. Potem włączają przycisk uruchamiający kamerę.