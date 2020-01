Rynek aut na Wyspach wciąż maleje przez brexit i emisje spalin

Na drugim co do wielkości rynku europejskim (za Niemcami) liczba nowo rejestrowanych pojazdów zmalała o 2 proc. do 2,31 mln — wynika ze wstępnych danych organizacji producentów i dealerów SMMT. To trzeci kolejny rok spadku sprzedaży po szczycie w 2016 r., gdy osiągnięto liczbę 2,69 mln sztuk. Także potwierdzenie, że brytyjskie gospodarstwa domowe stały się ostrożniejsze w wydawaniu pieniędzy mimo niskiego bezrobocia i rosnących zarobków. Jedynie w grudniu sprzedaż wzrosła o 4 proc., gdy zmalała dostępność pewnych modeli testowanych na nowe normy emisji spalin.

- Niewątpliwie zaufanie konsumentów do zasadniczych kwestii jest nadal bardzo słabe — stwierdził prezes SMMT, Mike Hawes.

Niechęć do kupowania pojazdów z napędem wysokoprężnym po skandalu dieselgate i planowane ograniczenia we wjeździe diesli do centrów miast wpłynęły również na popyt.