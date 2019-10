Zdjęcia opowiadają o raku

Tak było i tym razem, kiedy swoje twarze zdecydowali się pokazać chorzy na zaawansowanego raka jelita grubego. „Spójrzcie nam w oczy – chcemy żyć dłużej" – to dramatyczne wezwanie ludzi walczących o każdy miesiąc życia. Tych, którym skończyły się kolejne linie leczenia, a na nowe leki nie mogą sobie pozwolić, bo nie są one w Polsce refundowane. Nasz kraj jest jedynym krajem europejskim, w którym dostęp do nowoczesnych terapii jest tak utrudniony.