Nowy Jork: Komary przenoszą śmiertelnie groźnego wirusa

Departament Zdrowia z hrabstwa Oswego (Nowy Jork) we wtorek poinformował, że w organizmach dwóch komarów wykryto wirus EEE.

Tego samego dnia Departament Zdrowia z Massachusetts ujawnił, że komary przenoszące wirusa EEE wykryto po raz pierwszy w tym stanie w połowie lutego - o czym napisał "The Boston Globe". Występowanie takich komarów stwierdzono w miasteczkach Easton, Freetown, Fairhaven i w mieście New Bedford.

- Współpracujemy blisko z Departamentem Zdrowia, aby monitorować aktywność komarów w hrabstwie i podejmiemy działania, które uznamy za właściwe w oparciu o konsultacje z naszymi stanowymi i regionalnymi partnerami - skomentował całą sprawę dyrektor Departamentu Zdrowia w hrabstwie Oswego, Jiancheng Huang.

Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wirus EEE może wywoływać rzadką infekcję mózgu określaną jako encephalitis (zapalenie mózgu). Ok. 30 proc. osób, które zarażą się wirusem EEE, umiera. Ci, którzy przeżyją zarażenie wirusem, najczęściej doznają uszkodzeń mózgu.

Co roku na wirusa EEE choruje od 5 do 10 osób - podaje CDC. Do zachorowań dochodzi najczęściej w rejonach subtropikalnych wiosną i jesienią.

Wirus przenoszony jest przez komary i dostaje się do organizmu człowieka w momencie ugryzienia go przez komara.

Choroba rozwija się przez 10 dni od momentu ugryzienia przez komara. Jej symptomami są bóle głowy, dreszcze, wymioty i wysoka gorączka. Chory czuje się zdezorientowany, może doznawać napadów padaczkowych lub zapaść w śpiączkę. Lekarze diagnozują EEE wykonując badanie krwi.

Przeciwko wirusowi EEE nie ma szczepionki ani lekarstwa.