Pakistan: Antyszczepionkowcy szkodzą walce z polio

Kancelaria premiera Pakistanu Imrana Khana wezwała urząd regulujący rynek telekomunikacyjny w tym kraju do podjęcia działań przeciwko dezinformacji, zniechęcającej ludzi do szczepień, która jest rozpowszechniania za pomocą mediów społecznościowych.

Pakistan - jak zauważa Reuters - zbliża się do celu, jakim jest uznanie kraju za wolny od polio.

"Odmowy rodziców na podstawie błędnych osądów dotyczących szczepionek są główną przeszkodą na drodze do całkowitego wyplenienia (polio)" - czytamy w liście kancelarii premiera do dyrektora Pakistańskiego Urzędu Telekomunikacyjnego.

List, datowany na 7 marca, został umieszczony na Twitterze kancelarii premiera Pakistanu. Zatytułowany jest "Usunięcie antyszczepionkowej zawartości z Facebooka i YouTube'a".

Pakistan jest jednym z trzech krajów na świecie - obok Afganistanu i Nigerii - który nie został uznany za wolny od polio. Jednak liczba zachorowań na tę chorobę spada - w 2019 roku zanotowano ich jak dotąd jedynie cztery.

Sukcesy w walce z polio Pakistan zawdzięcza intensywnemu programowi szczepień dzieci zagrożonych zakażeniem wirusem polio.

W liście z kancelarii Khana można przeczytać, ze Pakistanu "nie stać na to, by stać się ofiarą jakiegokolwiek ruchu antyszczepionkowego". Dlatego Khan domaga się blokowania w internecie treści zniechęcających do szczepień dzieci.

Programowi szczepień sprzeciwiają się islamskie milicje - pisze Reuters.

Według WHO polio zostało pokonane niemal na całym świecie dzięki kampanii szczepień. W 2017 roku zanotowano jedynie 22 zachorowania na tę chorobę, podczas gdy jeszcze w 1988 roku było ich 350 tys. Polio jest chorobą nieuleczalną.