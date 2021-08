Kukiz za „lex TVN”. „Jest jeszcze Polsat i parę innych telewizji”

W całej Polsce we wtorek odbyły się protesty przeciwko nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Prawo i Sprawiedliwość jest jednak zdeterminowane, by ustawę przeforsować. Ma się to stać już w środę. Sejm zbierze się na jednodniowym posiedzeniu, a ustawa będzie jego głównym punktem. Rozpatrywanie tzw. lex TVN rozpoczęło się o godz. 11.30. Poprawkami do ustawy ma się o 14.30 zająć sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Dowiedz się więcej: Tłumy na ulicach bronią wolnych mediów, PiS nie zamierza odpuszczać

W mediach społecznościowych głosowanie za „lex TVN” zapowiedział Paweł Kukiz. Napisał na Facebooku, że od 2015 roku „nie zmienił zdania tak o tych »wolnych« jak i »reżimowych« mediach”. „Jedne warte drugich a różnice co do skali manipulacji - w TVP czy w TVN24 - niewielkie” - ocenił.