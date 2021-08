"Rosyjska propaganda". TVN pozywa Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz w rozmowie z członkinią zarządu Polska Press Dorotą Kanią mówił na temat historii TVN.

- To jest jakiś niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich 30 lat Polski, musi szokować. Nazywanie TVN-u wolnym medium jest absurdem. To jest stacja, która powstała z agentury sowieckiej. To jest stacja, która zajmowała się od początku przede wszystkim propagandą prosowiecką i prorosyjską - przekonywał były szef MON.



Poseł PiS twierdził, że stacja "próbuje kontynuować politykę z lat komunistycznych".



Portal Wirtualne Media informuje, że TVN podjął już w tej sprawie kroki prawne. Szefowa ds. komunikacji korporacyjnej w TVN, Katarzyna Issat przekazał, że złożono pozew przeciw Macierewiczowi za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.



- Domagamy się w nim zaprzestania naruszania jej dóbr osobistych oraz publikacji przeprosin - poinformowała Issat.