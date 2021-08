Anna Kornecka: TVP jest dzisiaj telewizją partyjną

Kornecka komentowała oświadczenie grupy czołowych senatorów USA odnoszące się do kwestii odebrania TVN licencji na prowadzenie dalszej działalności. „To ustawodawstwo połączone z odmową przedłużenia licencji dla TVN, oznacza dalszy ciąg niepokojącego procesu dla przyszłości polskiej demokracji. Nie tak się przyciąga zagranicznych inwestorów. Oznacza to również dalsze osłabienie wolności mediów, dla której Polacy tak długo walczyli. Te i inne kroki, które Polska - sojusznik w NATO a także bliski przyjaciel i partner USA - ostatnio podjęła, nie odzwierciedlają podzielanych wartości, na których oparte są nasze stosunki dwustronne” - napisali amerykańscy politycy.

- Oceniam ten list jako wyraz takiego głębokiego zaniepokojenia sytuacją, która ma miejsce w naszym kraju. Rzeczywiście, wprowadzenie po wielu latach takiej regulacji, która by nakazywała bądź zmuszała jakiś podmiot do sprzedaży swoich udziałów, jest bardzo dużym zagrożeniem dla wolności gospodarczej, o którą też m.in. walczymy. Bo wolność mediów - to oczywiste, ale wolność gospodarcza również - mówiła Kornecka w programie „Onet Rano”.

- W naszym szeroko pojętym interesie jest to, żebyśmy mieli dostęp do informacji z wielu źródeł. Wiemy, co się stało z Telewizją Polską. TVP dzisiaj jest telewizją partyjną. Zresztą politycy Porozumienia od wielu miesięcy są tam nieobecni, nie są zapraszani - dodała Kornecka, która w piątek wróciła do MRPiT w charakterze pełnomocnika. Zaznaczyła przy tym, że „występowanie w TVP dziś też nie jest dla nas jakimś ważnym elementem naszego życia politycznego”.

- Natomiast nie chodzi o to, jaka jest ta telewizja. Ważne, żebyśmy mieli dostęp do różnych źródeł informacji, różnych punktów widzenia. Ten pluralizm jest po prostu fundamentem demokratycznego państwa - zwróciła uwagę Anna Kornecka.