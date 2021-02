Konfederacja przeciw podatkowi od reklam. Posłowie wyjaśnili powody

- Od początku wprowadzenia wszelkich ograniczeń i podatków, związanych z Covid-19, byliśmy przeciwni. Nie znajdą państwo ani jednego głosowania, w którym popieramy wprowadzenie podatków, związanych z obecnymi czasami - wtórował mu poseł Krystian Kamiński. - Pomimo naszego krytycznego stosunku do części mediów, które przedstawiały nasze środowiska narodowe, wolnościowe, tradycyjne, często w karykaturalny sposób, które pokazywały je błędnie, nie jesteśmy za tym, aby podatkami zarzynać media - podkreślił

- Ta ustawa jest po prostu tragiczna. Jest tak skomplikowana, tak nieprecyzyjna, że większość mediów będzie miało problem z ustaleniem, jakie koszty muszą tak naprawdę ponieść. PiS permanentnie podrzuca nam takie kukułcze jaja, które wiadomo, że są fatalnie, szybko, na kolanie napisane, i mówi „jak nie zagłosujecie za tym, to nie wspieracie Polski”. To jest fatalnie postawiona sprawa i nie godzi się, aby polski rząd, aby PiS takie rzeczy odgrywał. Dlatego dzisiaj mówimy jasno i klarownie – nie będziemy popierali tak fatalnych ustaw, które godzą w dobro Polski i Polaków - zadeklarował Kamiński.

Poseł Michał Urbaniak zwrócił uwagę, że „Konfederacja od początku tej kadencji jasno i bardzo konkretnie sprzeciwia się wprowadzaniu nowych podatków przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ stoi na straży dobrobytu Polaków”. - Konfederacja chce prostych, niskich podatków, chce przejrzystości w prawie podatkowym i w ogóle przejrzystości w prawie. Podatek, który teraz został przygotowany, jest bardzo skomplikowany, są niejasne progi, w których momentach jakiś podmiot ma płacić jakiś podatek, a w których nie ma płacić - krytykował.

- Rozumiałbym, że rząd chciałby opodatkować tzw. BigTech, czyli Google’a, YouTube, Facebooka, chciałby, żeby te firmy w ogóle w Polsce jakikolwiek podatek odprowadzały, bo wtedy byłoby to sprawiedliwe wobec polskich firm. Ale w tym momencie dokładanie polskim podatnikom dodatkowych obciążeń, to jest po prostu działanie antypolskie, działanie, na które nigdy Konfederacja zgadzać się nie będzie - dodał Urbaniak. Dobromir Sośnierz zaapelował z kolei, by „zachować solidarność” w sprawie nowych podatków. - Tak jak my w tej chwili zachowujemy solidarność z mediami, które nie zawsze są nam przychylne, ale sprzeciwiamy się co do zasady ciemiężeniu gospodarki podatkami, tak samo oczekiwalibyśmy, że media przyłączą się do akcji protestacyjnych przeciwko innym podatkom - powiedział.