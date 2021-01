Onet: To Jarosław Kaczyński zablokował emisję filmu o Smoleńsku w TVP

Film Ewy Stankiewicz "Stan zagrożenia" miał zostać wyemitowany w TVP1 w ubiegłą środę o godz. 21:00. Emisja w ostatniej chwili została odwołana, a na antenie przeprowadzono transmisję meczu piłkarskiego o Superpuchar Włoch.

Zanim do tego doszło, Ewa Stankiewicz zapraszała do oglądania filmu pisząc, że jej dokument zawiera materiały, które gromadziła przez 10 lat i podsumowuje "wiedzę o śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego na terenie Rosji, z podaniem źródeł informacji - bardzo poważnych".

Telewizja Polska informowała, że wpłynęły do niej "zastrzeżenia natury formalno-prawnej, stwarzające poważne wątpliwości co do ryzyka użycia w filmie materiałów prawnie chronionych".



Onet pisze, że jest w posiadaniu pism, które w sprawie wysyłał do autorów filmu poseł PiS Antoni Macierewicz, szef podkomisji smoleńskiej. "W związku z zapowiedzią publikacji filmu pt. 'Stan zagrożenia', wnoszę o zaniechanie naruszenia prawa" — napisał w piśmie, cytowanym przez portal.