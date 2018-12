Prezydent nie doczytał. Poleca "Niemiecką IV Rzeszę"

Andrzej Duda polecił na Twitterze artykuł z portalu Salon24, w którym Unia Europejska to "IV Rzesza Niemiecka". Przeczytał jednak tylko pierwszą część. Zniknął i wpis, i tekst, a prezydent przyznaje się do błędu.

Tekst, autorstwa osoby podpisującej się "Wilk Miejski", dotyczy emisji CO2. Autor wskazuje, że największym producentem dwutlenku węgla są Niemcy.

Poniżej dalsza część artykułu

"Niemcy odpowiadają za 22,4 proc. emisji CO2 w UE. Polska za 8,5 proc. Ale to my jesteśmy nazywani największym trucicielem Europy!" - pisze autor artykułu.

Po przedstawieniu danych statystycznych "Wilk Miejski" pisze jednak również, że efekt cieplarniany to wymysł banksterów, a "CO2 to gaz przyjazny", bez którego nie byłoby życia i ewolucji. Twierdzi też, że "Polska jest 'chłopcem do bicia' w UE, czyli jak kto woli Niemieckiej IV Rzeszy wspartej przez akolitów, zaś Polska i Grupa Wyszehradzka ma odmienne widzenie rzeczy od wizji budowniczych Sojedinionnych Sztatów Jewropy".

"Wilk Miejski" napisał również, że pozyskiwanie energii przez farmy wiatrowe to "robienie ekonomicznej las** Niemcom", którzy według niego robią sobie jedynie dobry PR, dopłacając do tej metody, a Unię Europejską nazywa "Niemiecką IV Rzeszą".

Jak zaznaczono na portalu Salon24, tekst pochodził z września ubiegłego roku.

Prezydent Andrzej Duda początkowo polecił tekst, pisząc ""Bardzo dobry artykuł o emisji CO2 w UE. Przystępnie przedstawia realną sytuację. Warto przeczytać. Polecam".

Po tym jednak, jak spadła na niego fala krytyki, że popiera absurdalne teorie autora, i to przedstawione wulgarnym językiem, prezydent wpis usunął i przyznał, że przeczytał tylko część tekstu.

Przyznaję rację Tym, których oburzyła druga część artykułu zamieszczonego na portalu https://t.co/ftTYyY5Fq2, który poleciłem kilka godzin temu. Był to błąd, wynikający z lektury pierwszej części tego artykułu. Nie podzielam poglądów i stylu wypowiedzi zawartej w 2 części. Błąd. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 6 grudnia 2018

Z kolei Salon24 usunął tekst, o którym mowa, a który znajdował się tam od ponad roku, kąśliwie komentując wpadkę prezydenta.

"Panie Duda, zanim się poda artykuł warto się dokształcić. Niemcy emitują więcej CO2 niż Polska, to fakt. Faktem jest także to, że mają 7 razy wiekszą gospodarkę oraz są 2,5 raza ludniejszym krajem niż Polska. Biorąc te liczby pod uwagę, to Polska wypada gorzej z emisją CO2" - napisano.