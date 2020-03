Facebook notuje nawet 1000 procentowe wzrosty zainteresowania

Gigant mediów społecznościowych, do którego należą, obok Facebooka, Instagram i WhatsApp notuje znaczący wzrost ruchu na swoich platformach. We Włoszech, kraju z jednymi z najostrzejszych ograniczeń poruszania się obywateli, ruch w połączeniach grupowych wzrósł o ponad 1000 procent. Poza tym, we Włoszech o 70 proc. wzrósł czas spędzany w aplikacjach Facebooka.

