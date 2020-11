Chcesz polecieć samolotem? To się zaszczep na Covid-19

Jego zdaniem, wszyscy anty-szczepionkowcy będą musieli albo zrezygnować ze swoich poglądów, albo zostaną na ziemi. To pierwszy taki głos w rozpoczynającym się dzisiaj walnym zgromadzeniu Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA). Nie jest to pierwszy taki głos z jego strony, bo prezes Qantasa wielokrotnie już zapowiadał, że nie ma co liczyć na wznowienie podróży lotniczych, jeśli nie pojawi się skuteczna szczepionka tak dla pracowników pokładowych, jak i dla pasażerów. — W chwili, kiedy szczepionka się pojawi, poprosimy naszych pasażerów, aby zaszczepili się przed wejściem na pokład. Innego wyjścia nie ma – mówił teraz Alan Joyce.

