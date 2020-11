Lufthansa rusza z szybkimi testami. To może być przełom w podróżach

Cytowana w komunikacie Christina Foerster z rady nadzorczej Lufthansy podkreśla, że linia w ten sposób chce zebrać więcej informacji o szybkim testowaniu grup pasażerów niewykazujących objawów Covid-19. Jeśli eksperyment się powiedzie, otworzy to drogę do podróży lotniczych, przynajmniej na pokładach Lufthansy.

Wprowadzenie szybkiego testowania możliwe było w tym wypadku dzięki bliskiej współpracy LH z firmą biotechnologiczną Centogene oraz centrum medycznym MVZ Martinsried należącym do Medicover Group. Testy mają być bezpłatne i będą przeprowadzane początkowo przed odlotem jednego z dwóch codziennych rejsów między Monachium i Hamburgiem. Rezerwacje podróżnych, którzy nie chcieliby przechodzić testu, zostaną bezpłatnie przeniesione na jedno z połączeń alternatywnych.

Pierwsze połączenie, podczas którego na pokładzie znajdą się wyłącznie pasażerowie o negatywnym wyniku tego testu, to rejs nr LHG2058 z Monachium do Hamburga, startujący o godzinie 9:10. Drugim będzie rejs nr LH2059 z Hamburga do Monachium.