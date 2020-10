Cathay Pacific tnie załogę, likwiduje markę

Linia będzie ponadto dążyć do zmiany warunków w umowach o pracę z pilotami i personelem pokładowym. Ogólna redukcja będzie dotyczyć 8500 etatów, 24 proc. załogi, ale w tej liczbie znajduje się też 2500 miejsc pracy nie obsadzonych w związku ze zmniejszaniem kosztów. Plan restrukturyzacji będzie kosztować 2,2 mld dolarów HK (285 mln USD). Jego ogłoszenie wywołało skok akcji linii na giełdzie o 6,64 proc., sesję zakończyły wzrostem o 2,23 proc. Maklerzy z Jefferies uznali, że tym samym zniknął kluczowy nawis nad akcjami.

- Ogłoszone dziś działania, jakkolwiek nie do przełknięcia, są absolutnie konieczne dla zmniejszenia zużywania gotówki do bardziej zrównoważonego poziomu — powiedział przewodniczący rady dyrektorów Patrick Healy. Cathay Pacific, który trzymał ok. 40 proc. swej floty poza Hongkongiem zapowiedział wykorzystanie w 2021 r. niecałej połowy swych mocy przewozowych. Odroczy tez odbiór 21 B777-9 po 2025 r — dodał Healy.