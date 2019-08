Letnie lotnicze turbulencje

Strajk pracowników naziemnych na Heathrow został zawieszony, ale loty i tak były odwołane. Konflikt w British Airways nadal wisi w powietrzu. A teraz o strajku zadecydowali piloci Ryanaira. Za strajkiem głosowało 79 proc. biorących udział w referendum, zdaniem Ryanaira protest popiera jedynie 30 proc. i jest on „nieuzasadniony i niepotrzebny". Jakby tego było mało, w BA w ostatnią środę padł system komputerowy, masowo odwoływano rejsy tego przewoźnika, rozkład został przywrócony dopiero we czwartek rano. Chociaż nadal wielu pasażerów, którzy mieli wylecieć we środę wciąż koczuje w Londynie.

Już wiadomo, że piloci Ryanaira i to już w całej Wielkiej Brytanii zastrajkują przez 48 godzin od 22 i przez 72 godziny od 2 września, czyli w szczycie powrotu z urlopów Brytyjczyków. I jest bardzo prawdopodobne, że zbiegnie się to z protestem ich kolegów z BA oraz personelu naziemnego na Heathrow. Brytyjski związek zawodowy pilotów Balpa stwierdził, że wyczerpane zostały wszystkie możliwości negocjacyjne i strajk jest teraz jedyną metodą wywarcia presji na pracodawcę. Piloci, dla których średnia zarobków, to 135 tys. funtów rocznie (ale z tej kwoty muszą płacić np. za nocowanie poza bazami) chcą podwyżek oraz zmiany warunków pracy. Zarząd Ryanaira nawet nie chce o tym słyszeć. — Ze strony Ryanaira nie mamy w tej chwili żadnej oferty, a bardzo chcielibyśmy rozwiązać sprawę nie decydując się na strajk — mówił Brian Strutton, sekretarz generalny związku Balpa. — I zapewniam, że żaden pilot nie chce psuć wakacji pasażerów, ale wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli innego wyboru — podkreślił.