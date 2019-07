Ryanair dużo mniej zarobił. Wojna cenowa jest kosztowna

Ryanair wypracował ostatecznie 243 mln euro wobec 309 mln rok wcześniej, ale i tak było to więcej od 232 mln przewidywanych przez analityków. Linia potwierdziła roczne założenia, co wywołało lekką hossę jej akcji w Dublinie — odnotował Reuter.

Prezes Michael O'Leary wyraził na telekonferencji z analitykami zaniepokojenie harmonogramem powrotu MAXów do eksploatacji i dodał, że liczba dostępnych nowych samolotów może zmaleć do zera w 2020 r., co znacząco ograniczy wskaźnik wzrostu. Linia rozmawia z Boeingiem o kompensacie, ale za wcześnie jeszcze mówić, czy będzie to gotówka czy samoloty z rabatem — poinformował dyrektor finansowy Niall Sorohan.