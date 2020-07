Pandemia: LOT znów będzie latał do Azji i Kanady

Do Toronto LOT planuje latać od trzech do siedmiu razy w tygodniu. Pierwszy rejs odbył się już 1 lipca. Od najbliższego piątku, 3 lipca ruszą rejsy do Tokio z częstotliwością od dwóch do pięciu razy w tygodniu, zależnie od popytu na takie podróże. Również od 3 lipca będzie można polecieć do Seulu, od dwóch do pięciu razy w tygodniu.

