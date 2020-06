Bruksela zgadza się na państwową pomoc dla Lufthansy

Lufthansa ma zostać dokapitalizowana kwotą 6 mld euro, rząd przejmie 20 proc. akcji przewoźnika płacąc za nie 300 mln euro, a linia dodatkowo jeszcze uzyska dostęp do linii kredytowej. Dla przewoźnika koszt tej pomocy, poza utraconą opinią najsolidniejszej linii lotniczej w Europie, to jeszcze dodatkowo 24 sloty (działki czasowe startów i lądowań) na lotniskach w Monachium i we Frankfurcie, gdzie może teraz wejść konkurencja. Lufthansa i tak w tej chwili by ich nie wykorzystała, skoro zdecydowała się na odstawienie 100 maszyn, ale wprowadzenie tam konkurencji nieznacznie naruszy jej interesy. W swojej zgodzie KE zaznaczyła jeszcze, że muszą być dobrze zabezpieczone interesy państwa.

