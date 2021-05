Unia Europejska otworzy granice, ale stawia warunek

To oznacza w praktyce zgodę na otwarcie rynku atlantyckiego, kluczowego dla kondycji przewoźników po obu stronach oceanu. Jak informuje Bloomberg, powołując się na nieoficjalne źródła, taką decyzję, z wieloma uwarunkowaniami, podjęli we środę 19 maja ambasadorzy krajów UE w Brukseli. Oficjalnie ta decyzja, łącznie ze szczegółami, ma zostać podana do publicznej wiadomości we czwartek 20 maja. Wkrótce potem ma wejść w życie we wszystkich krajach Wspólnoty.

