Loty repatriacyjne: Rejsy specjalnej troski

Loty repatriacyjne dały liniom lotniczym możliwość wykonania połączeń na lotniska, na które wcześniej nie latały.

Nie mówiąc o tym, że dały one przewoźnikom szansę na finansową kroplówkę, a za większość rejsów wykonywanych przez przewoźników europejskich 75 proc. kosztów zwracała Komisja Europejska. Polska chciała też skorzystać z tej opcji, ale wystąpiła o finansowe wsparcie zbyt późno, więc pasażerowie za bilety na specjalne rejsy czarterowe musieli płacić z własnej kieszeni po ryczałtowych cenach wyliczonych przez LOT. Resztę dopłacił polski rząd. Poniżej dalsza część artykułu

Dzięki lotom repatriacyjnym w których na pokładach samolotów panowały specyficzne warunki, LOT pojawił się w Sydney i w Manili, Lufthansa i Condor w Auckland i Perth, a Wizz Air poleciał za Atlantyk. Rejsy na antypody były wykonywane z międzylądowaniem na tankowanie – na Phuket i w Singapurze. A Wizz Air tankował w Keflaviku. — To nie były łatwe operacje – nie ukrywa Rafał Milczarski, prezes LOT-u. —Ze względu na presję czasu i zamknięte przestrzenie lotnicze, organizacja każdego rejsy była ogromnym wyzwaniem. Konieczne było zdobycie licznych dodatkowych zezwoleń, spełnienie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz zapewnienie pełnego zaplecza technicznego i logistycznego – dodał prezes LOT. Czytaj także: #LOTdoDomu potrwa jeszcze do 5 kwietnia

—Staramy się robić to, co trzeba —mówił o akcji repatriacyjnej Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira. I nie ukrywał, że za przeloty jego linią płacą także rządy i najróżniejsze instytucje. —Tak, te bilety kosztują, ale to nie jest najważniejsze. Bo dla nas nie są to czasy na wypracowywanie zysków- dodał.

Za atlantycki rejs Wizz Airem trzeba zapłacić 880 dol. za lot w jedną stronę, a resztę kosztów pokrywa rząd węgierski. To drożej niż podróż LOT-em ze Stanów Zjednoczonych, bo takie bilety, np. z Chicago do Warszawy ostatnio kosztowały 2,1 tys. złotych. Wizz Air przywoził również z Chin sprzęt medyczny do krajów naszego regionu. Na loty „specjalnej troski" Węgrzy przeznaczyli 10 proc. swojej floty, czyli kilkanaście samolotów, a pracę znalazło przy tej okazji 200 osób – pilotów, mechaników i personelu pokładowego. W przypadku LOT-u w akcje #LOTdoDomu zaangażowano 44 z 75 samolotów, jakimi już w czasie kryzysu dysponował polski przewoźnik. Natomiast to akcja Wizz Aira była jedną z najbardziej nagłośnionych w Europie, a w mediach elektronicznych nieustannie pokazywano z nostalgiczną muzyką w tle startujące i lądujące samoloty tej linii wskazując, że jest to prawdziwy narodowy przewoźnik. Minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjarto spotkał się z Jozsefem Varadim przy okazji transportu sprzętu medycznego, który przyleciał z Chin. Na budapeszteńskim lotnisku zrobiono wtedy pokaz siły Wizz Aira, ale minister mówił do Varadiego — To ty jesteś tu teraz najważniejszy i występujesz w kilku różnych rolach — mówił minister.