Condor prosi o pomoc publiczną. Chce 200 mln euro

Transakcja przejęcia Condora przez PGL spotkała się z ostrą i otwartą krytyką ze strony prezesa Lufthansy, Carstena Spohra. Zdecydował on o wygaszeniu umowy między Condorem a LH na mocy, której dowoził pasażerów na loty czarterowe do Frankfurtu i Monachium. A zanim jeszcze nastąpił kryzys wywołany Covid-19 Lufthansa postanowiła za pośrednictwem niskokosztowego Eurowings rozwinąć własne rejsy wakacyjne dalekiego zasięgu.

Carsten Spohr nie ukrywał swojego sprzeciwu wobec przejęcia Condora przez PGL uznając, że skoro LOT należący do tej samej grupy lotniczej „nieustannie otrzymuje pomoc państwa", to ta transakcja jest nie do zaakceptowania. Była to publiczna krytyka polskiej konkurencji i objaw głębokiej frustracji w sytuacji, kiedy sama Lufthansa (ze względu na reguły uczciwej konkurencji) sama nie mogła przejąć Condora. Tyle, że dla rynku niemieckiego i tak zdominowanego przez Grupę Lufthansy byłoby to stworzenie monopolu lotniczego, na który Komisja Europejska nigdy by się nie zgodziła. Dla Lufthansy najbardziej korzystny byłby scenariusz, w którym Condor bankrutuje, a rynek czarterowy jest dzielony przez Eurowings i Tuifly.