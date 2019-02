W USA podwójne drzwi do kokpitu

Kongresmani w USA chcą zwiększenia bezpieczeństwa w samolotach, aby nie doszło do powtórki z zamachów z 11 września 2001. Domagają się aby linie lotnicze instalowały podwójne drzwi do kokpitu

Porywanie samolotów nadal pozostaje zagrożeniem mimo znacznego zwiększenia środków bezpieczeństwa w światowym lotnictwie po 11 września 2011, kiedy 18 terrorystów uprowadziło 4 samoloty: dwa zniszczyły World Trade Center w Nowym Jorku, jeden uszkodził budynek Pentagonu, a czwarty rozbił się wcześniej, po dramatycznej interwencji pasażerów — oświadczyło 4 członków Kongresu: demokraci Andre Carsson i Josh Gottheimer oraz republikanie Brian Fitzpatrick i Peter King.

W ubiegłym roku Kongres wprowadził wymóg instalowania drugiej bariery, która nie pozwoli przyszłemu terroryście wtargnąć do kabiny pilotów w chwili podawania im posiłków albo gdy jeden z nich zechce skorzystać z toalety. Ten przepis dotyczy samolotów produkowanych w przyszłości, nie obejmuje już używanych.

Projekt nowej ustawy złożony w ubiegłym tygodniu rozszerzy ten wymóg na wszystkie eksploatowane już samoloty pasażerskie. Projekt nosi nazwę ustawy o zwiększonym bezpieczeństwie lotniczym im. Saraciniego, od nazwiska pilota Victora Saraciniego, który zginął 11 września po uprowadzeniu jego samolotu. Wdowa po nim Ellen działała na rzecz przyjęcia takiego przepisu — podał Reuter.

Podwójne drzwi pozwolą pilotom zamknąć główne drzwi do kokpitu przed otwarciem następnych, superlekkich z siatki drucianej, prowadzących do części z pasażerami. Obecne działania ochronne sprowadzają się do stanięcia przy drzwiach stewarda albo zablokowania dojścia wózkiem z jedzeniem.

Koszt zainstalowania dodatkowych drzwi wyniesie od 5 tys. do 12 tys. zależnie od samolotu — stwierdzili kongresmani.

Airlines for America, branżowa organizacja reprezentująca dużych przewoźników jak American Airlines, Southwest Airlines i United stwierdziła, że poszczególne linie powinny decydować o instalowaniu takich drzwi. Jego rzecznik Vaughn Jennings powiedział, że sektor lotnictwa współpracował ściśle z urzędem bezpieczeństwa transportu TSA we wdrożeniu wielowarstwowego systemu zabezpieczeń po 11 września i zauważył, że niektóre linie zdecydowanie uważają, iż dodatkowo drzwi do kokpitu mają uzasadnienie w niektórych samolotach.

Zrzeszenie Pilotów Linii Lotniczych ALPA popiera projekt nowej ustawy, zwróciło się do urzędu lotnictwa FAA o natychmiastowe wdrożenie decyzji Kongresu z ubiegłego roku dotyczącej nowych samolotów, „aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa naszych kokpitów".

Po zamachach z 2001 r. linie lotnicze wzmocniły drzwi do kokpitów, a TSA wprowadził zaawansowany sprzęt kontrolny na lotniskach; urzędowi temu podlega także Federalna Służba Szeryfów Powietrznych (Federal Air Marshal Service), która umieszcza w amerykańskich samolotach na świecie uzbrojonych funkcjonariuszy w cywilu. Oba rozwiązania: kontrole na lotniskach i powietrzni szeryfowie były jednak krytykowane.