Paszport covidowy IATA. Co da pasażerom?

Już 20 przewoźników zgodziło się na testowanie od marca 2021 aplikacji Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), która zawierałaby wszystkie informacje o pasażerze oraz o warunkach wjazdu do konkretnych krajów.

Zrzeszenie informuje również o toczących się rozmowach na ten temat z kolejnymi 30-40 liniami lotniczymi. Jest wśród nich LOT. — Bierzemy udział w grupach roboczych zarówno IATA, jak i Star Alliance. Jesteśmy zwolennikiem wprowadzenia jednolitych rozwiązań dla całej branży akceptowanych jednocześnie przez lokalnych regulatorów – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. Poniżej dalsza część artykułu

IATA zapowiedziała rozpoczęcie prac nad „cyfrowym paszportem” jeszcze w listopadzie 2020. Zdaniem tej organizacji ma on stanowić znaczące ułatwienie w podróżach, a co za tym idzie wniesie nieco ożywienia na rynek przewozów pasażerskich. W ICAO, przy wsparciu m.in WHO, Airports Council International, czyli organizacji lotnisk, jak i samej IATA powstała grupa zadaniowa, która przygotowała rekomendacje tłumaczące w przejrzyście przygotowanym dokumencie, co dokładnie trzeba zrobić, żeby bezpiecznie podróżować.

— Ale były to tylko rekomendacje, nic więcej. Aby przekonać kraje do ich wdrożenia i otwierania granic uruchomiliśmy projekt Travel Pass. Nasze linie członkowskie będą miały do dyspozycji w jednym miejscu aktualne wymogi sanitarne dla podróżnych, bazę akceptowanych laboratoriów wykonujących wiarygodne testy stwierdzające, że dany pasażer może latać i potwierdzenie, że wynik testu rzeczywiście łączy się z pasażerem. Te wszystkie dane wejdą w aplikację właśnie nazwaną Travel Pass, czyli powstanie coś, co moglibyśmy nazwać swoistym „biologicznym boardingim”. Zaczęliśmy testy tego systemu, gdyż ma on być w pełni zintegrowany z systemami linii lotniczych — mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceprezes IATA, Sebastian Mikosz. Dla pasażera oznacza to, że na karcie pokładowej będą zaznaczone nie tylko numer rejsu, wyjścia i fotela w samolocie, ale i informacje o spełnieniu wymogów sanitarnych kraju, do którego się udaje. — To bardzo duży i trudny projekt, ale ułatwi spełnienie ciągle przecież zmieniających się wymogów formalnych — mówił Sebastian Mikosz. — Naszym priorytetem w tej chwili jest nowy restart transportu lotniczego. Ale chcemy też przekazać rządom, że podróże lotnicze mogą być naprawdę bezpieczne — mówił w ostatnim tygodniu podczas seminarium online World Aviation Festival Alan Hayden, który w IATA odpowiada za relacje z pasażerami.

W tym przypadku IATA nie kieruje swojego pomysłu do pasażerów, ale stara się zachęcić linie lotnicze, aby skorzystały z tej nowej technologii. Informacje, jakie będą zawarte w Travel Pass app nowej aplikacji, dotyczą testów oraz szczepień, jakie są wymagane przy wjeździe do konkretnych krajów, oceny stanu zdrowia oraz potwierdzenia, czy dany pasażer posiada wszystkie niezbędne dokumenty. Wszystko to ma być przejrzystą i jednolitą informacją dla linii lotniczych i służb imigracyjnych.

Jako pierwsze do programu zgłosiły się emirackie Etihad i Emirates, oraz Qatar Airways. Zdaniem Brada Moore, wiceprezesa Qatara, „ta prosta aplikacja pozwoli na nieograniczone podróże, oczywiście w obecnych warunkach”. Hao Yu Dai, odpowiadający za cyfryzację w Singapore Airlines, uważa, że mimo wszystko rządy muszą powoli zacząć otwierać granice. A dla linii będzie to ogromne ułatwienie, ponieważ pasażerowie będą sprawdzani już przy rejestracji, przez co uniknie się opóźnień przy wchodzeniu na pokład.