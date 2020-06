LOT wznawia rejsy po kraju. Duże zainteresowanie

Ale na pierwsze poniedziałkowe rejsy było zaskakująco dużo chętnych, podróżowało sporo rodzin z małymi dziećmi, dla których podróż pociągiem np. z Warszawy do Szczecina jest bardzo uciążliwa, zaś bilety kupione z odpowiednim wyprzedzeniem mają ceny porównywalne z biletami kolejowymi. W rejsach z Warszawy do Krakowa i Szczecina oraz Wrocławia widać było w poniedziałek także wyraźnie pasażerów biznesowych.

Polski przewoźnik od dzisiaj lata z Warszawy do Krakowa, Gdańska, Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Szczecina oraz z Krakowa do Gdańska.

Kiedy będziemy mogli polecieć za granicę? — Taką decyzję podejmie Główny Inspektorat Sanitarny, który oceni tempo wychodzenia Polski z pandemii koronawirusa. No i oczywiście muszą zostać otwarte polskie granice – mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który był pasażerem pierwszego rejsu LOT-u (do Szczecina).

Szef MAP nie ukrywał, że państwo gotowe jest wesprzeć LOT w tej trudnej sytuacji, tak jak to zrobiły inne rządy. Wcześniej jednak LOT musi sam zadbać o cięcie kosztów. — W żadnym wypadku nie zamierzamy pozostawić LOT-u i lotnisk w tak ciężkim momencie. Zachęcam jednak zarząd LOT-u, żeby podjął te działania, które spowodują, że stałe koszty ponoszone przez LOT w okresie kiedy linia nie może normalnie funkcjonować, będą zminimalizowane. To są również działania podjęte w porozumieniu z partnerami społecznymi, dotyczące sposoby zatrudnienia, wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy. To jest znaczna część kosztów. Chodzi również o koszty zewnętrzne, w tym wynegocjowanie umów leasingowych — tłumaczył wicepremier Sasin. — I dopiero w dalszej kolejności będziemy rozmawiać o tym niezbędnym wsparciu, ale jego wysokość jest w tej chwili bardzo trudna do określenia – dodał wicepremier.

A co się zmieniło na lotniskach i na pokładach samolotów? Trzeba się będzie przyzwyczaić, przynajmniej na jakiś czas do konieczności utrzymywania dystansu dzielącego nas od innych pasażerów. W warszawskim porcie Chopina, tak samo jak i w mniejszych portach regionalnych, na podłogach i w poczekalniach jest dokładnie wyznaczone, w jakiej odległości od siebie powinni znajdować się od siebie pasażerowie i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Do samolotów będziemy teraz wsiadać strefami. Strefa trzecia – najbardziej oddalona od wejścia będzie wypełniana jako pierwsza. Zmieniły się również komunikaty pokładowe, w których szefowa pokładu podkreśla konieczność ponownego założenia maseczki po każdym posiłku oraz jej zdejmowania wówczas, gdyby okazało się konieczne skorzystanie z masek tlenowych automatycznie wyskakujących w razie awarii. W kieszeniach foteli są jedynie materiały informacyjne o wyjściach awaryjnych, nie ma natomiast magazynu pokładowego i cennika sprzedaży pokładowej.