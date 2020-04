Lufthansa bardzo się skurczy przez koronawirusa

A w sytuacji, kiedy inni europejscy przewoźnicy przymierzają się do wznowienia lotów jeszcze w maju, prezes Grupy LH przyznał, że na ten temat na razie nie ma nic do powiedzenia. I wykonuje jedynie loty repatriacyjne.

Wcześniej jednak Niemcy oczekują pomocy publicznej nie tylko dla samej Deutsche Lufthansa, jak i dla Swissa, Austrian Airlines i Brussels Airlines. I w imieniu tych przewoźników, którzy należą do Grupy LH w negocjacjach z władzami poszczególnych krajów uczestniczą przedstawiciele zarządu firmy-matki. Wiadomo, że bardzo zaawansowane negocjacje toczą się w Wiedniu i Austrian Airlines już informowały o pozbywaniu się najstarszych samolotów w ramach dążenia do skuteczniejszej ochrony środowiska. W Brukseli trwają rozmowy o wsparciu Brussels Airlines kwotą 290 mln euro, bo przewoźnikowi grozi bankructwo. Swiss wystąpił o wsparcie państwa 1 kwietnia, razem z operatorem lotnisk – Swissportem. Nie wiadomo jednak o jaką kwotę chodzi. Sama Lufthansa ma w tej chwili zapas gotówki w wysokości 4,4 mld euro, ale ta kwota topnieje z każdym dniem.

Zdaniem Daniela Roeski, analityka rynku lotniczego w Bernstein gotówka dla Grupy LH nie jest problemem, bo pieniędzy w różnych formach jest dosyć. Carstenowi Spohrowi chodzi jednak o to, aby za te pieniądze nie sprzedawać tak ciężko wypracowanej niezależności i w jak najmniejszym stopniu wymienić gotówkę za udziały. Przy tym Roeska wskazuje, że Lufthansa nie jest w stanie znaleźć wystarczającej pieniędzy na rynku, która pozwoliłaby spokojnie przetrwać. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że flota tego przewoźnika warta jest 10 mld euro.

W I kwartale Lufthansa zanotowała straty w wysokości 1,2 mld euro, a jej przychody spadły o 18 proc. Najgorszy był oczywiście marzec, kiedy kryzys Covid-19 był już mocno odczuwalny, a w tej chwili niemiecki przewoźnik obsługuje jedynie 2 proc. swojej siatki sprzed kryzysu. Austrian Airlines i Brussels Airlines są całkowicie uziemione.

W swoim stylu kłopoty Niemców skomentował prezes Ryanaira, Michael O’Leary. — Dla mnie Lufthansa jest zwykłym kokainistą szukającym pomocy państwa. Już wcześniej dostawali ogromne pieniądze od rządu niemieckiego. To po co im teraz publiczne pieniądze? Przecież w tej chwili nie mamy kosztów, bo nie latamy. Oni po prostu wykorzystują tę okazję, żeby dostać od państwa tylko po to, żeby rozejrzeć się i wykupować kolejne linie – mówił O’Leary. Jego zdaniem państwo niemieckie najbardziej by pomogło Lufthansie obniżając wszystkim liniom opłaty i podatki.