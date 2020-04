Sebastian Mikosz został wybrany na wiceszefa IATA

— Oczywiście, że jestem dumny z tego, że będę pracował w IATA — mówi „Rzeczpospolitej” Sebastian Mikosz. — Jednocześnie jednak jestem przygnębiony, że dzieje się to w tak trudnym dla branży momencie, kiedy praktycznie trzeba będzie wymyślić lotnictwo na nowo. Teraz naszym zadaniem jest doprowadzić, by po uziemieniu linie lotnicze jak najszybciej zaczęły latać, oczywiście z zachowaniem wszystkich obowiązujących warunków bezpieczeństwa — mówi Sebastian Mikosz.

Nieoficjalnie wiadomo, że Mikosz był najmocniejszym kandydatem na stanowisko prezesa linii South African Airways, ale ostatecznie z powodu pandemii koronawirusa rząd RPA zdecydował się uziemić przewoźnika.

— Sebastian wnosi do IATA ogromne doświadczenie tak w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co dla nas ma nieocenione wartości. W czasach kryzysu, którego nie można porównać z niczym, przez co przeszła wcześniej nasza branża, potrzebujemy bardzo silnych argumentów i najlepszych profesjonalistów. Musimy przede wszystkim odbudować zaufanie zarówno rządów, jak i pasażerów, tak aby lotnictwo mogło wystartować ponownie i jak było to wcześniej, znów łączyło świat. Doświadczenie Sebastiana w restrukturyzacji i odbudowie linii lotniczych będzie nieocenione we wspieraniu IATA w sprostaniu oczekiwaniom naszych linii członkowskich, rządów i udziałowców — komentował informację o pozyskaniu nowego pracownika Alexandre de Juniac, dyrektor generalny IATA.

Sebastian Mikosz jest absolwentem paryskiego Institute of Political Studies, gdzie skończył Ekonomię i Finanse. Wcześniej był wiceprezesem ówczesnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, starszym doradcą w Societe Generale, oraz dwukrotnie prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT, a do grudnia 2019 – prezesem Kenya Airways.