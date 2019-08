Lotnisko w Hongkongu znów zablokowane. Wznowiono strajk

Protestujący zgromadzili się na lotnisku Cathay Pacific w Hongkongu już w piątek. Początkowo ich protest miał potrwać tam trzy dni, jednak demonstranci ani myśleli opuścić portu po weekendzie i w poniedziałek całkowicie go zablokowali, zmuszając władze lotniska do anulowania niemal wszystkich lotów zaplanowanych na ten dzień. To spowodowało gigantyczne utrudnienia dla podróżnych z całego świata, jako że Cathay Pacific jest jednym z najruchliwszych na świecie lotnisk.

W poniedziałek na miejsce przybyła policja, nakazując demonstrantom opuszczenie lotniska. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. To spowodowało, że na krótką chwilę demonstranci się poddali i wznowiono loty we wtorek rano.

Już po południu jednak kilka tysięcy protestujących ponownie zebrało się w porcie, wszczynając od nowa strajk i blokując halę odlotów i odprawę biletowo-bagażową - donosi Bloomberg.