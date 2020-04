Dyrektor Biblioteki Narodowej: Wraca radość obcowania z książką

Pozwalają przetrwać każdy czas. Są potrzebne do świadomego życia. Czytanie nie jest też rodzajem męczeństwa, ale ogromną przyjemnością. Jako społeczeństwo znów ją powoli odkrywamy.

Większość polityków czy osób publicznych, łącząc się teraz ze stacjami telewizyjnymi za pomocą Skype'a, lubi filmować się na tle książek. To może wpłynąć na stan czytelnictwa?

Epidemia wymusiła pokazanie przez osoby publiczne swoich mieszkań, a w nich regałów i ścian wypełnionych książkami. Dla oglądających jest to sygnał, że osoby, które osiągnęły sukces lub są obdarzone zaufaniem społecznym i wysokim prestiżem, żyją wśród książek. Pandemia wymusiła to, o co zabiegaliśmy przez ponad dziesięć lat, aby w serialach, programach telewizyjnych, w ogóle w przestrzeni publicznej pojawiły się książki jako oczywisty element mieszkań. Społeczeństwo często kopiuje zachowania osób publicznych, a zatem ten obraz będzie miał pozytywny wpływ na zmianę zachowań.