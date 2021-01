Superman polskiego komiksu

Na szczęście wystarczy jeden z niemal pięćdziesięciu zeszytów, jakie stworzył, by był znów z nami i przypominał chwile dzieciństwa, gdy wprowadzał nas w życie i dobry humor jako najwspanialszy profesor uśmiechu. Wyrazem jego opiekuńczości był nawet pseudonim, jaki przyjął Henryk Jerzy Chmielewski, by odróżnić się od innego rysownika, którego pieniądze nie docierały na właściwe konto.

Wiedział, co proponuje, bo gdy do jego domu mieszczącego się w miejscu dzisiejszego stołecznego Barbakanu doszła fala uderzeniowa eksplozji w Cytadeli – „pieprznął się" w ciemię, a „stuknięcie miało kolosalne znaczenie dla kariery życiowej chłopca. Jako puknięty za młodu, nie miał szans zostać w wieku dojrzałym kimś znacznym: senatorem, biskupem, twórcą stanu wojennego lub chociażby wydawcą. Został prostym rysownikiem komiksów" (autobiografia „Urodziłem się w Barbakanie").

Ciekawe, że jego los kręcił się wokół lotniczej orbity. Jako starszy strzelec podchorąży, pseudonim Jupiter, 7. pułku piechoty AK „Garłuch" brał udział w czasie powstania warszawskiego w nieudanym ataku na niemieckie lotnisko Okęcie. Jego komiks zaś wystartował dzięki zbiegowi okoliczności, gdy umieścił swoich bohaterów na pokładzie rakiety kosmicznej. Historia nie przypadła do gustu partyjnym decydentom, do czasu wystrzelenia radzieckiego sputnika w 1957 r.

To, co było błahe dla ważniaków, spodobało się dziesięcioletniemu synkowi jednego z nich. Dziękujemy!

Papcio wspominał, że w 1945 r. po odmowie kształcenia się na oficera LWP został karnie przeniesiony do baterii konnej i żartował, że swoją karierę w „Świecie Przygód", poprzedniku „Świata Młodych", zawdzięczał w 1947 r. temu, że był potrzebny do wyprowadzania pieska naczelnemu. Ale jego mocną kartą były studia na wydziale grafiki i pierwsze komiksy „Witek Sprytek" oraz o Felusiu Szczudełko i Jędrku Sadełko uważane za prototyp jego opus magnum.

Tytus stał się oczywiście autorem wielu psikusów i wedle kanonów komedii wywraca świat do góry nogami, by sprawdzić, co ma sens, a co jest tylko fikcją i fałszem na pokaz. Nieraz małpa jest inteligentniejsza od ludzi, a już na pewno przebieglejsza. Na szczęście z długowłosym drągalem Romkiem oraz głównodowodzącym A'Tomkiem zawsze stanowili zgrane trio.