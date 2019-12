Polska literatura w 2019 roku: Talenty i produkty

To dobre książki reporterskie, ale reportaż to gatunek dziennikarski, tylko niekiedy proponujący wysmakowany literacki styl. Tak jest w przypadku Adama Robińskiego piszącego o Bieszczadach w „Kiczerach” oraz Anny Romaniuk eksplorującej Podlasie („Orzeszkowo 14”).

Fabryka kryminałów

Proza gatunkowa to raj dla pracowników działów marketingu wydawnictw. Co chwila pojawiają się nowe „królowe” i „króle” polskiego thrillera/kryminału/sensacji. Polski rynek książki jest zdominowany przez produkty, a nie dzieła, mocny w deklaracjach na okładkach („wybitna”, „znakomita” etc.), rozdęty do granic możliwości (masa autorów publikujących więcej niż dwie książki rocznie).