Agnieszka Lingas-Łoniewska, Daniel Koziarski „Klub niewiernych”

Zdrada i seks łączą spotykających się w „Klubie niewiernych”. W internetowym Klubie nową znajomość można zacząć w każdej chwili. Serca i seksualne fantazje otwiera anonimowość w sieci. A potem jest szybkie spotkanie w realu, bo czat w sieci i rozpalone namiętności mają jeden wspólny cel.

Dlaczego zdradzają kobiety? Powodów jest wiele. Mają dość życia w kłamstwie, pozornie partnerskich związków, wykalkulowanych małżeńskich układów, rozczarowania, udawania uczuć, kiedy wszystko się wali, miłość umiera i wdziera się chłód albo nienawiść.

A dlaczego mężczyźni? Najczęściej dla nich to ucieczka od rutyny i obowiązków małżeńskiego życia, potwierdzenie męskości, chwilowy skok w bok. W przekonaniu, że jeśli zaraz wrócą do żony, to łatwo mogą puścić przygodę w niepamięć, albo zacząć następną równie niezobowiązującą.

Piotr, wzięty lekarz, wcale nie myśli porzucać Justyny, z którą ożenił się z miłości. Ale jak się usprawiedliwia, nie zdążył się wcześniej wyszaleć. Jego relacje małżeńskie psuje też zaborcza matka. A może jest seksoholikiem, bo wciąż szuka nowych przygód, mimo że żona go kocha i jest mu wierna.

Poczucie bezpieczeństwa niewiernych podnosi system logowania do Klubu, wymagający poręczenia sprawdzonego już, a więc zaufanego użytkownika. Ale to złudne pozory. Czytelnik orientuje się nagle, że ma w rękach mrożący krew w żyłach thriller, a nie obyczajowo-psychologiczną powieść.

Lekkomyślność Piotra ma wysoką cenę. Najpierw trafia na dziewczynę, która usiłuje go zatrzymać zaborczym i niszczącym uczuciem. Dominika nie cofa się przed szantażem ani przed konfrontacją z Justyną. A potem wszystko przerażająco wikła się jeszcze bardziej. Piotr wpada w pułapkę i zostaje oskarżony o serię morderstw kobiet korzystających z internetowego portalu randkowego.

Autorzy: Agnieszka Lingas-Łoniewska i Daniel Koziarski są wytrawnymi mistrzami thrillera psychologicznego. Mają na koncie wiele książek tego gatunku, a w duecie wcześniej napisali „Zbrodnie pozamałżeńskie”.

„Klub niewiernych” to druga ich wspólna książka. Bardzo długo trzyma w niepewności, kto jest psychopatycznym mordercą. I skutecznie ostrzega przed pochopnymi wirtualnymi znajomościami.