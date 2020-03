Jej przyjaciel młot

Włodarczyk ma dwa złota olimpijskie, cztery mistrzostwa świata oraz rekord globu – 82,98 m. To ponad 3,5 m dalej niż kolejna w tabelach Niemka Betty Heidler.

Mistrzyni od lat chodzi swoimi ścieżkami, na zgrupowania najczęściej jeździ samotnie, dopiero niedawno zaczęła jej towarzyszyć Malwina Kopron. Ma trudny charakter, choć woli mówić o sobie jako o połączeniu introwertyczki i perfekcjonistki. Odmówić nie można jej jednego: talentu do pracy. Sport jest dla niej jak zakon.

Ten zestaw cech zaprowadził ją do sukcesu, w całej historii polskiego olimpizmu więcej złotych medali na igrzyskach zdobyli tylko Robert Korzeniowski, Irena Szewińska oraz Kamil Stoch.

Jedni powiedzą o jej zachowaniu – prawo mistrza, inni – nawet mistrz nie może być pępkiem świata. Kiedy ludzie oskarżają Włodarczyk, że „czuje się ważna i nie rozmawia z nikim", ona odpowiada: – Zawsze byłam sobą. Nie uważam, żeby mi odbiło. To, że jestem mistrzynią i rekordzistką świata, nie sprawi nagle, że będę ze wszystkimi rozmawiać. Nie wiem, czy jestem lubiana, pewnie większość powie, że nie. Ale już się do tego przyzwyczaiłam.

To nie było pierwsze ultimaatum mistrzyni. Kilka lat wcześniej podczas zgrupowania w Cetniewie jej szkoleniowiec Krzysztof Kaliszewski przerwał trening Wojciecha Nowickiego. Młociarzowi zostały dwie próby, ale trener Włodarczyk postawił w kole krzesło i oznajmił, że grupie skończył się czas. Poleciały przekleństwa, było blisko walki na pięści.

– Do dyrektora ośrodka dotarło pismo z prośbą o wyrzucenie Nowickiego ze zgrupowania, a do mnie o usunięcie go z Festiwalu. Wtedy konflikt udało się załagodzić – opowiada Skolimowski.