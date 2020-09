Poseł PiS: Margot to po prostu jakiś rozrabiaka, przestępca

Piotr Uściński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, na antenie TV Trwam oceniał, że działacze LGBT chcą Margot „użyć instrumentalnie do forsowania swoich zmian prawa i swoich narracji”. - Myślę, że jest to osoba nie do końca przez nich sterowana. Jest to po prostu jakiś rozrabiaka. Patrząc po czynach, to jednak przestępca, bo to są przestępcze czyny, których dokonuje. Nie sądzę, żeby przez taką osobę, w oparciu o przestępcę, mogli coś uzyskać - stwierdził.

Zdaniem Uścińskiego środowiska LGBT „starają się przedstawić narrację, jakoby Michał Sz. był ofiarą, kiedy on był przecież zatrzymanym, złapanym, nagranym na gorącym uczynku napastnikiem”. - Policja go zatrzymała i sąd nie miał wątpliwości. Był to niezależny sąd. A opozycja wręcz domagała się, żeby wyroki sądowe mogły wydawać niezależne sądy. I jest to niezależne orzeczenie sądu, że Michał Sz. został poddany aresztowi. Jest bardzo niespotykane, żeby kreować taką osobę jako ofiarę. Ale oni to robią. (...) Trzeba przeciw temu działać, żeby społeczeństwo nie zostało do tego przekonane, bo jest to nieprawda - apelował.

- Mam nadzieję, że społeczeństwo, nawet to lewicowo myślące, nie da się tak zmanipulować, ale to jest niewykluczone, że tak się stanie - dodał poseł PiS, stwierdzając, że „to jest prowokacja”. - Wojna kulturowa jest prowadzona przez lewą stronę bardzo strategicznie. (…) Naszym zadaniem jest wypracowanie kontr-strategii, żeby sobie z tym poradzić - dodał.

- My nie mówimy, że geje, lesbijki nie są ludźmi, ale za nimi wszystkimi stoi ruch polityczno-ideologiczny, który nazywamy ideologią LGBT. To jest ideologia, która jest wroga człowiekowi, wroga rodzinie, wroga społeczeństwu. Ważne jest, żeby do ludzi dotrzeć z przekazem - przekonywał Uściński.

- Musimy z tym walczyć. (…) Oni chcą zniszczyć rodzinę, bo wiedzą, że w rodzinie zakorzenione są wartości np. chrześcijańskie, czyli religia. A celem marksistów jest wykorzenienie wszelkiego powiązania i odwoływania się do Boga - dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.