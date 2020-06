Wójt do RPO: Cel ideologii LGBT - wprowadzenie wszelkiego zła

Wójt napisał, iż "dobrze wiemy", co jest ideałem ideologii LGBT. "Dewizą jej jest wolność, robienie wszystkiego co tylko wydaje się przyjemne, a co w oczach przygniatającej większości narodu jest wstrętne i obrzydliwe. Za swój cel postawiła sobie wprowadzenie wszelkiego zła. Nie ma ty mowy o dobru, pięknie, prawdzie o Bogu, Honorze i Ojczyźnie" - napisał Głaz.

Wpływ masonów, narzucanie demoralizacji

W piśmie samorządowiec wyraził też pogląd, że instytucje unijne chcą narzucić Polsce wyparcie się Boga i demoralizację oraz znajdują się pod wpływem masonów, którzy "dążą do zastąpienia cywilizacji chrześcijańskiej cywilizacją bez Boga".

Odnosząc się do słów RPO o środkach otrzymanych z UE przez nasz kraj, wójt Tuszowa Narodowego napisał, by Adam Bodnar zwrócił się do rządu o odpowiedź, co Unia zawdzięcza Polsce.

"Człowiek, który odrzucił Boga może innych obdarować tylko własną głupotą i złem piekła, co widać na przykładzie ideologii LGBT i z wypowiedzi kandydatów na prezydenta RP ze strony opozycji, szczególnie z wypowiedzi prezydenta Warszawy" - zakończył samorządowiec.

Pismo wójta gminy Tuszów Narodowy skomentował na Twitterze Adam Bodnar. "Nie takiej odpowiedzi się spodziewałem" - napisał.