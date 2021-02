Adolf Juzwenko: Stoję na straży Ossolineum

Postawiono panu zarzuty sabotowania w Ossolineum ekspozycji związanej z Władysławem Bartoszewskim. Jak pan to skomentuje?

Nie ma w tych zarzutach, formowanych niestety przez wrocławską „Gazetę Wyborczą”, a za nią powielanych przez kolejne media, nawet jednej-tysięcznej prawdy. Zacznijmy od tego, że Ossolineum tworzą Biblioteka, dwa muzea – Książąt Lubomirskich i Pana Tadeusza oraz Wydawnictwo. Muzeum Pana Tadeusza jest integralną częścią Ossolineum i zostało przezeń powołane w celu popularyzacji ossolińskich zbiorów. Nie mogłoby działać samodzielnie, bo nie ma podmiotowości. Przy muzeum funkcjonują dwa gabinety zwane Gabinetami Świadków Historii – Jana i Jadwigi Nowak- Jeziorańskich oraz Władysława i Zofii Bartoszewskich.

Profesor Bartoszewski darzył wielkim zaufaniem Ossolineum i był pełen podziwu dla jego historii. Ossolineum jest marką znaną nie tylko w kraju, z pięknym XIX-wiecznym rodowodem i wspaniałą wojenną kartą, gdy przechowało się w jego murach wiele kolekcji. Dlatego tej instytucji Profesor przekazał swoje zbiory, co potwierdził ostatnio w rozmowie ze mną pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, syn Profesora. Przed śmiercią Ojca rozmawiał z nim na ten temat wielokrotnie. Zbiory W. Bartoszewskiego mają dla nas wielkie znaczenie i nikt nie zamierza ich ukrywać. Ossolineum zobowiązało się w umowie notarialnej z 2013 r., że zachowa zbiory na własność, to znaczy, że ich nie sprzeda, ani nie wymieni na inne. Jeszcze za życia Profesora opracowaliśmy i udostępniliśmy czytelnikom jego księgozbiór. Archiwum przejęliśmy po śmierci Władysława Bartoszewskiego. Znalazło się w poświęconym mu Gabinecie, gdzie winno było być uporządkowane.

O to rozgorzał konflikt



Tak. Od 2015 r., czyli od śmierci Władysława Bartoszewskiego, jego archiwum nie zostało uporządkowane, a to było zadanie Gabinetu. Chodziło o stworzenie wstępnego wykazu zawartości archiwum, a potem przekazanie go do działów zajmujących się jego opracowaniem. Odpowiedzialność ponoszą wicedyrektor Ossolineum ds. Muzeum Pana Tadeusza Marcin Hamkało i Mariusz Urbanek, kierownik Gabinetów Świadków Historii. Musiałem wyciągnąć konsekwencje, zwłaszcza po tym, gdy obaj panowie nie chcieli wydać kilkudziesięciu metrów bieżących zbiorów działowi rękopisów. W dziale rękopisów opracowano wcześniej archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Dziś można z niego korzystać, wychodzą kolejne opracowania naukowe. Warto dodać, że szacunkowa wartość kolekcji Profesora Bartoszewskiego to 2 mln zł. Można powiedzieć, że nieinwentaryzowane - znajdowały się w niebezpieczeństwie, w razie zaginięcia nie można byłoby ustalić nawet tego, co zginęło. Działania ewidencyjne zapewniają zbiorom bezpieczeństwo.

Stanął pan w obronie archiwum, tymczasem atak - poza tym medialnym, Mariusza Urbanka, przyszedł również ze strony niektórych członków Rady Kuratorów.



Nie chciałbym komentować stanowiska Rady Kuratorów. Sądzę, że doszło tu do nieporozumienia. Kurator Jacek Taylor poprosił mnie przed kilkoma miesiącami o informacje o stanie opracowania archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego. Opisałem stan zaniechań, za który ponoszą odpowiedzialność wicedyrektor Hamkało i red. Mariusz Urbanek, ale o dziwo hejt został skierowany na mnie i Zakład Narodowy. Prawda była trudna do przyjęcia. Za publikację „Gazety Wyborczej” zamierzam skierować sprawę do sądu. Z medialnym hejtem i Ossolineum, i ja musimy żyć.

A także z polityczną łatką.



Jako dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich swoje poglądy polityczne wyrażam przy urnie wyborczej. Zakład jest fundacją prawa publicznego z rządowym budżetem. Nadzór nad nami sprawuje minister kultury. Z wszystkimi kolejnymi ministrami, bez względu na ich opcję polityczną, współpracowałem. Nie interesują mnie też poglądy polityczne pracowników.

Czy cały konflikt nie wynika z próby odebrania panu stanowiska?



Tak sądzę. Przyszedłem do Ossolineum w 1990 r. Doprowadziłem do zachowania prawnej ciągłości instytucji; przy opracowywaniu statusu i sejmowej ustawy pracował Mieczysław Ledóchowski, ostatni kurator ekonomiczny z okresu międzywojennego. Odnalazłem go w Wiedniu. Zaprosiłem do Rady Naukowej. Sejmowa ustawa uznała nas za spadkobiercę lwowskiego Ossolineum. To ważne, ponieważ dzięki temu skutecznie ewidencjonujemy i opracowujemy zbiory, które pozostały we Lwowie. Wykonaliśmy 5 mln skanów. Mamy dostęp do kolekcji zbiorów sztuki, przechowywanych niemal we wszystkich lwowskich muzeach. We Wrocławiu za sto mln zł zbudujemy siedzibę Muzeum Książąt Lubomirskich. Będziemy sprowadzać zbiory ze Lwowa i poddawać je konserwacji, eksponować, a potem zwracać do Lwowa. Powinniśmy – sądzę – zbudować tam magazyn, który zapewni bezpieczeństwo tamtejszym zbiorom muzealnym – polonikom z przedwojennej kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich, wśród których znajduje się ponad 1500 obrazów. Nad każdym z tych projektów tyrałem przez lata. Co roku Rada Kuratorów kwitowała moje roczne sprawozdania z działalności Zakładu. W absurdalnej sytuacji, w jakiej się znalazłem, mogę się spodziewać wszystkiego, choć to nie ja złamałem ossolińską ustawę, statut i regulaminy.