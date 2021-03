Paweł Kukiz: Mam nadzieję na drugą rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim

Kukiz liczy na to, że w najbliższym czasie ponownie spotkanie się z Jarosławem Kaczyńskim. Jednocześnie poinformował, że ze strony prezesa PiS nie pojawiła się propozycja dołączenia do koalicji.

Mimo sporów w Zjednoczonej Prawicy, Kukiz nie wyobraża sobie, by mogło dojść do przyspieszonych wyborów. - - To są tak potężne interesy w spółkach Skarbu Państwa - interesy klanowe, że tak powiem - że ja nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żeby czy to pan Ziobro, czy Gowin, czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości (...) chcieli doprowadzić do przedterminowych wyborów - powiedział.

- Przerażające jest też to, że nie ma alternatywy, dlatego że mamy też do czynienia z chaosem i bałaganem po drugiej stronie. W samej Platformie Obywatelskiej mamy ogromny kryzys przywódczy. Mamy ten atak młodych wilczków i teraz takie okopanie się przez konserwatystów z PO - dodał.