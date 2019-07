Paweł Kukiz pisze do prezydenta Dudy: Apeluję o odwagę

Paweł Kukiz zwraca uwagę na to, że premier Morawiecki wspomniał o tym, że data wyborów do parlamentu została już ustalona na 13 października.

"Mówi się też, ze Prezydent i Prezes knują, by jak najpóźniej ogłosić to oficjalnie, żeby uniemożliwić (lub przynajmniej jak najbardziej skomplikować) mniejszym opcjom politycznym możliwość zebrania podpisów wymaganych do startu w wyborach" - pisze lider Kukiz'15.