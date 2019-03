Prezydent sprawdzi się jako dowódca

Jak polskie państwo radzi sobie w sytuacji zagrożenia wojną? Najwyższe władze przekonają się o tym w czasie gry obronnej „Kierownictwo". Weźmie w niej udział także Andrzej Duda.

W trakcie odprawy szefostwa sił zbrojnych z udziałem prezydenta i ministra obrony, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda potwierdził, że otrzymał plan ćwiczenia „Kraj".

– To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna. Trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał, poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał – dodał prezydent. Obecnie ustalany jest termin tego przedsięwzięcia. Wszystko wskazuje na to, że taka gra odbędzie się w ciągu kilku tygodni.

Ćwiczenie „Kraj" będzie się składało z dwóch części: „Stolica" (ćwiczenia z udziałem wojska i administracji) oraz „Kierownictwo", w którym wezmą udział prezydent Andrzej Duda, jako kierownik ćwiczenia, Rada Ministrów z udziałem premiera, a także marszałkowie Sejmu i Senatu, szef Sztabu Generalnego WP i dowódcy wojsk.

Rada Ministrów przyjęła już plan ćwiczenia. Następnie dokument ten trafił do prezydenta, który go zatwierdzi w drodze postanowienia. Plan ćwiczenia został uzgodniony we współpracy MON z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Plan ćwiczenia jest niejawny, podobnie stanie się z wnioskami po jego zakończeniu. „Kierownictwo" będzie się odbywać przez jeden dzień, „Stolica" może potrwać dłużej.

Czego te działania będą dotyczyć? Można założyć, że w ich trakcie zostaną sprawdzone procedury, jakie muszą zadziałać w sytuacji agresji na Polskę. Wtedy premier może wprowadzić np. trzeci stopień alarmowy Charlie – CRP, a prezydent na wniosek premiera wydać postanowienie o wprowadzeniu stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu.

Urzędnicy będą podejmowali decyzje w tzw. Głównym Stanowisku Kierowania. Sprawdzone zostaną możliwości wydania przez prezydenta odpowiednich aktów prawnych, przetestowany będzie system łączności, a także sposób weryfikacji informacji dostarczanych przez różne służby. Ponadto zabezpieczenie logistyczne.

Generał Mirosław Różański w wywiadzie pod tytułem „Dlaczego przegramy wojnę z Rosją" przypomina, że takie ćwiczenia powinny się odbywać co pięć lat.

Ostatnie odbyło się jednak znacznie dawniej – 9 grudnia 2004 r. – i zostało przeprowadzone przez rząd premiera Marka Belki oraz prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Trwało zaledwie trzy godziny i 40 minut. Z protokołu ustaleń posiedzenia Rady Ministrów strategicznej gry obronnej „Kierownictwo 2004", do którego dotarliśmy, wynika, że rząd przyjął wtedy do wiadomości oświadczenia ministrów dotyczące stanu obronności państwa i „braku zagrożeń jego bezpieczeństwa", a także zatwierdzony został plan reagowania obronnego państwa. Zapadła też decyzja o podjęciu przygotowań do ćwiczenia „Kraj 2005" i strategicznej gry obronnej 2006, które nigdy się nie odbyły.

Takie ćwiczenie zostało przygotowane dopiero w 2015 r. przez kierownictwo BBN, gdy na jego czele stał prof. Stanisław Koziej. Jednak po zmianie władzy politycy PiS zdecydowali o ich odroczeniu.