Nasłuchiwanie kosmitów

Jest to dobra wiadomość dla SETI Institute (Search for Extra-Terrestrial Intelligence w Kalifornii, instytut założony w 1984 roku, finansowany przez bogate firmy z Doliny Krzemowej). SETI właśnie ogłosiło nawiązanie współpracy z teleskopem kosmicznym TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) należącym do NASA. Wiadomość tę podano w październiku podczas tegorocznego 70. Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Waszyngtonie.

