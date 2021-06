Jeff Bezos, najbogatszy człowiek świata, poleci w kosmos. Weźmie ze sobą brata

„Od piątego roku życia marzyłem o podróży w kosmos. 20 lipca odbędę tę podróż z moim bratem. Największa przygoda z moim najlepszym przyjacielem” – napisał Bezos w poniedziałek na Instagramie.

Najbogatszy człowiek świata (według zestawienia „Forbes” z kwietnia) poleci w kosmos dzięki rakiecie New Shepard, wyprodukowanej przez firmę Bezosa - Blue Origin. Jest to jednostopniowa rakieta, przeznaczona do krótkich suborbitalnych lotów turystycznych poza ziemską atmosferę.