Po sieci krąży fałszywe zdjęcie "z Marsa"

Zdjęcie, na którym rzekomo utrwalone zostało wydarzenie, które w rzeczywistości miało miejsce 11 lat temu, umieszczono na Twitterze z opisem sugerującym, że wykonano je na Marsie (w ubiegły czwartek wylądował tam łazik Perseverance, który wysłał już na Ziemię m.in. zdjęcia miejsca, w którym wylądował, nagrania z lądowania oraz zapis dźwiękowy, na którym słychać marsjański wiatr).

Jednak w rzeczywistości zdjęcie zostało wygenerowane na komputerze. Przedstawia ono obraz, który rzeczywiście mógł być widoczny z powierzchni Marsa - ale 11 lat temu. Nie został też wówczas utrwalony.

Zdjęcie pojawiało się w sieci już wcześniej - i już wtedy wyjaśniano, że nie jest ono autentyczne. W 2012 roku Phil Plait na łamach "Discover Magazine" zwrócił uwagę, że w dolnym lewym rogu zdjęcia widać litery "NE", które wskazują, że zdjęcie mogło zostać wygenerowane za pomocą specjalnego oprogramowania wykorzystywanego przez planetaria (NE to wskazanie kierunku - północnego-wschodu).

Earth, Venus and Jupiter as seen from Mars pic.twitter.com/RJC6oT8ob6