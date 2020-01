Zagadka sprzed 800 tys. lat rozwiązana. To był meteoryt

Teraz, m.in. dzięki analizie geochemicznej i analizie anomalii grawitacyjnych w miejscu, które wytypowano jako potencjalne miejsce uderzenia meteorytu, udało się ustalić, że krater powstały w wyniku uderzenia meteorytu znajduje się w Laosie, na płaskowyżu Bolaven Plateau.

Krater jest ukryty pod zastygłą lawą pokrywającą obszar blisko 5200 km2.

Według naukowców krater powstały w wyniku meteorytu i ukryty pod warstwą zastygniętej lawy ma 12 km szerokości i blisko 18 km długości. Krater ma być głęboki na ok. 100 metrów.

Artykuł na ten temat ukazał się 30 grudnia w magazynie "Proceedings of the National Academy of Sciences".