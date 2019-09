Pierwszy raz zobaczyliśmy jak czarna dziura pochłania gwiazdę

Następnie gwiazda została wciągnięta przez czarną dziurę - to rzadkie kosmiczne zjawisko określa się mianem TDE (tidal disruption event).

Do tej pory takie zjawisko zaobserwowano kilka razy, ale tym razem teleskop kosmiczny agencji NASA, zaprojektowany w celu wyszukiwania planet pozasłonecznych (TESS) uchwycił przebieg całego procesu - od początku do końca.

Astronomowie użyli sieci teleskopów, aby namierzyć zjawisko, po czym za pomocą TESS uchwycili rozpoczęcie procesu wchłaniania gwiazdy przez czarną dziurę.

Thomas Holoien, astronom z Carnegie Institution for Science, który kierował badaniami powiedział: - To była kombinacja bycia dobrym i bycia szczęściarzem, tego czasem potrzeba, by nauka zrobiła krok do przodu.

Gwiazdy są wchłaniane przez czarne dziury, gdy za bardzo się do nich zbliżą. Czarne dziury znajdują się w centralnej części większości galaktyk (czarna dziura znajduje się m.in. w centrum naszej galaktyki).

Siła grawitacyjna czarnej dziury dosłownie rozrywa gwiazdę - czasem wyrzucając część tworzącej ją materii w przestrzeń kosmiczną i pochłaniając resztę.