Biskupi zapowiadają specjalny dokument ws. nauczania o LGBT

"Biskupi przypominają, że to konstytucja gwarantuje im prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Zajęcia dodatkowe mogą natomiast zgłaszać kompetentne podmioty kierujące się chrześcijańską i katolicką antropologią. Biskupi przypominają rodzicom, że mogą oni składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych" - podkreślili po raz kolejny hierarchowie.

W komunikacie czytamy także, że "Rada Biskupów Diecezjalnych skierowała do Wydziałów Katechetycznych poszczególnych diecezji praktyczne wskazówki dla rodziców w tej sprawie". "Z tej racji, że wdrażanie edukacji seksualnej ma być oparte na standardach WHO, uwzględniających etapy 0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 i więcej lat, wskazania zawarte w wyżej wymienionym dokumencie Rady Stałej KEP odnoszą się do każdego etapu i formy edukacji. Stąd rodzice, chcąc uchronić swe dzieci przed deprawacją, mogą składać specjalne oświadczenia w przedszkolach oraz innych placówkach wychowawczych" - napisali biskupi.

Duchowni zajęli się także m.in. sprawą Marszów Równości, które w ostatnim czasie odbywają się w różnych miastach Polski. Podziękowali także za wyrazy poparcia "dla zdecydowanej postawy abp. Marka Jędraszewskiego, zaatakowanego za krytykę ideologii LGBT+".

"Dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia dla Księdza Arcybiskupa. Rada Biskupów Diecezjalnych w pełni popiera stanowisko sformułowane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu z 8 sierpnia br. Wyrażamy naszą solidarność z krakowskim metropolitą. Modlimy się także za tych, którzy stają się pierwszymi ofiarami tej ideologii, aby mogli osobiście doświadczyć miłości Chrystusa" - czytamy.

Biskupi zapowiadają też, "w związku z wydarzeniami, które mają obecnie miejsce w Polsce", wydanie specjalnego dokumentu "Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych". Ponadto opracowany ma być dokument ukazujący nauczanie Kościoła katolickiego ws. LGBT+.